На кордоні з білоруссю можлива активізація ворожої розвідки, – Генштаб

білорусь залишається плацдармом ворога для ведення війни проти України. росія дуже сподівається на розширення фронту та участь білоруської армії у бойових діях.

Кордон з білоруссю залишається ймовірною ділянкою нападу російських окупантів. Територія цієї країни досі є вільним полем дій російської армії.

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Ворог може активізувати розвідку на білоруському кордоні

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною. Ймовірна активізація ворожої розвідки для уточнення позицій та діяльності ЗСУ на кордоні білорусі з Україною.

Свої сили для сковування ЗСУ ворог утримує й поблизу українського кордону у Брянській та Курській областях. Також окупанти не припиняють обстрілів прикордонних районів. Зокрема, ворожа артилерія завдала удару по населених пунктах Старикове, Нова Слобода (Сумська область), а також Миколаївці та Карповому у Чернігівській області.

Окрім того, наші герої на Півночі виявили застосування ворогом БпЛА та засобів радіоелектронної боротьби.

Війна росії з Україною: останні новини

У Придністров'ї почали скаржитися на російських розвідників. Невизнана республіка боїться втягнення у війну проти України та почала просити про допомогу.

росіяни продовжують наступ на Сході, але успіхи мають лише у поповненні своїх втрат. Наші воїни відбили штурми ворога та не дали йому просунутися.

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