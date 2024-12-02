Ворог атакував 110 БпЛА: скільки вдалося збити

Росіяни атакували мирні міста України впродовж ночі 2 грудня за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед", застосувавши для цього 110 ударних БпЛА.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 52 ворожих дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів збила ППО

У ніч на 2 грудня, ще з вечора, із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії ворог атакував 110 ударними безпілотниками типу "Шахед" та БпЛА інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях,

– йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ще 50 безпілотників локаційно втратили. Припускають, що це сталося внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, також 6 дронів вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще одна ворожа ціль перебуває у повітрі, бойова робота триває.



Скільки дронів збили 2 грудня 2024 року / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

"Бойова робота триває! Інформація уточнюється та оновлюється. Тримаймо небо! Разом – до перемоги", – резюмували у Повітряних силах.