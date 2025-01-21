Ворог атакував 131 БпЛА і 4 ракетами: скільки збили

Росія у ніч на 21 січня атакувала Україну за допомогою 131 безпілотного літального апарата. Також ворог запустив по мирних містах 4 ракети.

Оборонці неба змогли збити 72 ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Які результати роботи ППО

Вночі росіяни запустили по Україні 131 БпЛА та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також противник застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 72-х ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях,

– ідеться у повідомленні.

Ще 59 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Відомо, що внаслідок атаки є наслідки.

За даними Повітряних сил, через атаку у Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Відповідні служби ліквідовують наслідки. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих.