Ворог атакував два райони Харкова: одна людина загинула, ще 9 – поранені

Російські війська атакували Харків сьогодні, 30 квітня. Унаслідок атаки є прильоти у двох районах міста. Відомо про загиблих та поранених.

Інформацію про наслідки атаки уточнюють. 24 Канал розповідає усе, що відомо про потерпілих станом на зараз.

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Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.

Згодом в ОВА повідомили про 2 загиблих та 6 – поранених. Та інформація щодо другого загиблого не підтвердилась.

Станом на 11:13 Терехов уточнив, що унаслідок атаки по Харкову сьогодні загинула одна людина. Натомість кількість потерпілих зросла до 7.

"Уточнена інформація по постраждалих. Загиблий один, семеро поранених", – повідомив Терехов.

Кількість потерпілих зросла

Оновлення. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов станом на 13:30 повідомив, що кількість поранених знову зросла. Наразі відомо, що поранень зазнали 9 людей.

"Дев'ять людей поранено та одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова", – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що особу загиблого встановлено – це 24-річний працівник підприємства, яке зазнало атаки.

"Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення", – повідомив голова ОВА.

Що відомо про стан потерпілих

Синєгубов також розповів про стан потерпілих. За його словами, усього до медзакладів госпіталізовано 4 людей з вибуховими травмами.

Серед 9 поранених до медичних установ госпіталізовано 3 жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами, – ідеться у повідомленні

Крім того, ще 6 людям допомогу надали на місці, у переважній більшості з них – гостра реакція на стрес.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру

Відомо, що перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалік. Понад 40 гаражів розтрощені.

Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6.

Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі.

Наслідки атаки по Харкову / Фото ОВА

Прильоти у двох районах

Раніше міський голова Харкова попередньо повідомляв, що зафіксовано два прильоти – у Київському та Холодногірському районах.

Ворог вдарив по цивільних об'єктах. У Київському районі – влучання у житлової забудови.

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