Ворог атакував газову інфраструктуру у 3 областях України: в Повітряних силах розповіли деталі

Росія 15 січня вкотре атакувала Україну. Відомо, що ворог атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру в 3 регіонах.

Ідеться про Харківщину, Львівщину та Івано-Франківщину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Повітряних сил.

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Росія атакувала газову інфраструктуру

В Повітряних силах повідомили деталі атаки російської армії по Україні.

Так, відомо, що в ніч на 15 січня 2025 року ворог здійснив комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об'єктів,

– ідеться в повідомленні.

Чим атакував ворог

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску – Бєлгородська область);

7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків – Тульська область – Росія);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська область);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область);

74 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія).

До відбиття повітряного нападу ворожих сил залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки ворожих цілей вдалося збити

За попередніми даними, станом на 10:30 15 січня підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

3 крилатих ракет Калібр;

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА Shahed/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

В Повітряних силах наголосили, що "далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей".