Ворог атакував Київщину: сталася пожежа на промисловому об'єкті, є поранений

Уночі ворог атакував Київську область ракетами та "Шахедами". Унаслідок падіння уламків зафіксовано пожежу на промисловому об'єкті. Відомо про пораненого.

Про наслідки атаки на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

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Водночас, станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в двох районах області.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті,

– іжеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього – понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Пожежа унаслідок падіння уламків / Фото ДСНС

Є поранений

Кравченко також повідомив, що внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Постраждалому надали медичну допомогу на місці – від госпіталізації він відмовився.

Атака на Київщину

Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже 2 години. В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Удар ворога по столиці був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння.