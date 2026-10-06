Ворог атакував лікарню у Кривому Розі "Бандеролями": зростає кількість постраждалих

У вівторок, 6 жовтня, Росія завдала удару по Дніпропетровщині. Внаслідок удару по території однієї з лікарень у Кривому Розі постраждали люди.

Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки терору?

Близько 10:00 російські війська завдали удару по місту за допомогою двох баражуючих боєприпасів типу "Бандероль".

Під ворожим ударом була критична інфраструктура, а саме територія однієї з міських лікарень.

Станом на 11:42 було відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Поранення отримали, зокрема, співробітниця лікарні та ще одна жінка, яка гуляла з собакою поруч із місцем влучання.

Постраждалі жінки 28 та 40 років – у важкому стані. За їхні життя борються медики в операційній.

Повітряна тривога червоного рівня була оголошена у Криворізькому районі області о 09:57. Через хвилину Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух "Бандеролей" з півдня курсом на Кривий Ріг.

Нагадаємо, вранці агресор завдав удару безпілотником по Запоріжжю. Дрон влучив в один з мостів через Дніпро, внаслідок чого постраждали люди, які перебували в автомобілях. Одна з машин згоріла, а в районі місця атаки виникали затори.