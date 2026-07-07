Ворог атакував Кривий Ріг: дрон влучив в об'єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа

Росія продовжує тероризувати Україну ударними дронами. У Кривому Розі на Дніпропетровщині триває пожежа внаслідок влучання реактивного "Шахеда".

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Що відомо про удар по Кривому Рогу?

У місті відбулось влучання ворожого БПЛА в об'єкт цивільної інфраструктури. Ворожий "Шахед", який завдав удару, був реактивний.

Триває гасіння пожежі на великій площі. Ризику перекидання вогню на сусідні будівлі вдалося запобігти. Наразі інформації про постраждалих немає, але остаточні висновки будуть після ліквідації наслідків.

Росія тероризує українські міста

Росія змінює тактику використання ударних дронів типу "Шахед" по Україні. Загалом ворог став запускати меншу кількість таких безпілотників, але може сфокусуватись на серійному виробництві реактивних БпЛА. Водночас російські війська не відмовились від бензинових "Шахедів" і надалі активно атакують ними прикордонні регіони. Про це розповів радник міністра оборони України.

У понеділок, 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву. У ДСНС повідомили, що кількість загиблих у результаті атаки ворога на столицю зросла до 19.