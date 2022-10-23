На Миколаївщині ППО уночі збила 14 іранських дронів Shahed-136: деталі

Окупанти продовжують тероризувати Україну іранськими безпілотниками. Зокрема, вночі 23 жовтня російські війська атакували дронами-камікадзе Миколаївщину.

Про це розповів кореспондент 24 каналу із Миколаєва Олександр Матюшенко. Однак намірам ворога завадили українські військові, які успішно ліквідовують іранські безпілотники.

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Захисники України збили на території Миколаївської області 14 іранських дронів Shahed-136.

11 дронів збили сили ППО, ще 3 – сили оборони Півдня. Що б там російські пропагандисти не говорили, ЗСУ зможуть нищити ворога незалежно від того, є світло чи немає,

– наголосив Матюшенко.

Ворог знову гатив по Миколаєву ракетами

Окрім того, близько 1:30 вночі 23 жовтня Миколаїв зазнав потужного ракетного обстрілу. Росіяни гатили по місту ракетами С-300.

Одна з ракет влучила у 5-поверховий житловий будинок. Від удару була повністю зруйнована квартира на 5-му поверсі,

– розповів кореспондент із Миколаєва.

Від вибуху у сусідньому будинку повилітали вікна

Також був пошкоджений сусідній 10-поверховий будинок. Уламками та вибуховою хвилею в ньому винесло вікна, двері, понівечило балкони.

Жителька цього будинку розповіла, що прокинулася від звуків вибухів.

Ми спали, і я почула, як вікна полетіли. А перед цим чоловік побачив спалах і побіг до спальні мене забрати. Це був перший вибух. А потім через кілька хвилин пролунав ще один вибух і знову полетіло скло,

– розповіла мешканка Миколаєва.

Окрім того, пошкоджень зазнали теплотраса, дитячий майданчик та кілька автівок, які були припарковані поряд з будинком.

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва

Також через ворожий обстріл був зруйнований склад одного з підприємств у Миколаєві.

З цінного там було хіба що холодильні камери, які там стояли. Унаслідок обстрілу одна людина потрапила до лікарні. На місці влучання виникла пожежа, яку менш ніж за годину ліквідували рятувальники,

– зазначив Матюшенко.

За даними голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, під час нічного обстрілу Миколаєва загалом постраждали 5 людей, троє з них були госпіталізовані.

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Як повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук, ворог завдав удару по Миколаєву з тимчасово окупованої території Херсонщини.

22 жовтня росіяни атакували Миколаївщину "Калібрами"

Неспокійною для Миколаївської області була й вся попередня доба. Зранку 22 жовтня російські терористи вразили 2 об'єкти критичної інфраструктури на Миколаївщині. Ворог завдав удару високоточними ракетами "Калібр".

Також під час цієї атаки сили протиповітряної оборони збили 1 крилату ракету над регіоном.

Росіяни знищують цивільні об'єкти на Миколаївщині

Російські окупанти систематично обстрілюють Миколаївщину. З початку повномасштабної війни на території області були знищені понад 12,5 тисяч цивільних об'єктів.

Йдеться про житлові будинки, соціальні та культурні об'єкти, заклади охорони здоров'я. Саме заклади освіти, культури та охорони здоров'я страждають від російських обстрілів найбільше,

– наголосив журналіст.

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