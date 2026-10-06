Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Країна-агресорка вдарила по одному з мостів через Дніпро у Запоріжжі.

Відомо про постраждалих. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про ворожий обстріл?

В ніч проти 6 жовтня Росія обстріляла один із мостів у Запоріжжі. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

Спершу Семікін повідомляв, що внаслідок удару постраждали двоє людей. Проте станом на 7:15 їхня кількість поранених зросла до 5.

Серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу.

Де зараз тривога: дивіться карту

Нагадаємо, що Росія систематично обстрілює Запоріжжя, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільним. У понеділок, 5 жовтня, ворог пошкодив багатоповерхівку у місті. Відомо про поранених.

Також 28 вересня країна-агресорка вдарила по підприємству Укрзалізниці в Запоріжжі. Тоді поранень зазнали 32 людини.