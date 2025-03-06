Ворог атакував передмістя Одеси "Шахедами": палають 3 житлові будинки, пошкоджена інфраструктура

Російська армія ввечері 6 березня атакувала передмістя Одеси "Шахедами". Внаслідок цього там спалахнула пожежа та зазнала пошкоджень інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Що відомо про наслідки атаки передмістя Одеси

Олег Кіпер розповів, що у передмісті Одеси палають 3 житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– написав посадовець.

Пізніше у ДСНС, розповідаючи про наслідки атаки, зазначили, що, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



Наслідки атаки передмістя Одеси 6 березня / Фото ДСНС

Для ліквідації наслідків терору від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.



У передмісті Одеси горіли приватні будинки після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС

До слова, росіяни завдали масованого удару по Одесі та області й в ніч на 5 березня. Тоді один із "Шахедів" зруйнував відділення "Нової пошти" у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав.

Ворог також вдарив по Одесі 3 березня. Тоді у місті також спалахнула пожежа, а також було зупинено роботу трьох районних котелень міста.

Окрім того, було пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр. Постраждала від тієї ворожої атаки й енергетична інфраструктура, через що діяли аварійні відключення електроенергії.