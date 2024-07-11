Вночі окупанти атакували Прикарпаття та Хмельниччину: як відпрацювала ППО
Джерело:Світлана Онищук
Вночі 11 липня окупанти атакували Україну балістичними ракетами й "Шахедами". На Прикарпатті та Хмельниччині відпрацювала ППО.
Про наслідки російської атаки розповіли голови ОВА. Що вже відомо, передає 24 Канал.
Дивіться також Над Львівщиною збили дрон: чи є руйнування й постраждаліДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедів" сьогодні
Цієї ночі на Прикарпатті знову оголошували повітряну тривогу. Агресор атакував область повітряними цілями.
Завдяки ППО, обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,
– заявила Світлана Онищук.
Також закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже Росія завдає ударів по мирних містах, намагаючись залякати людей. Тож під час тривог подбайте про власну безпеку, рідних і близьких людей.
"Дякуємо нашим захисникам неба, оборонцям на фронті та всім, хто наближає нашу перемогу!" – підкреслила посадовиця.
Також російські загарбники вночі 11 липня атакували Хмельницьку область.
Наші сили ППО в межах Хмельницької області знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". За інформацією станом на цей час, обійшлося без наслідків,
– повідомив Сергій Тюрін.
Голова ОВА подякував нашим захисникам і захисницям.