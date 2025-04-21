Ворог атакував ракетами та 96 БпЛА: скільки збили і де саме
- Росія запустила 3 ракети та 96 дронів по Україні вночі 21 квітня.
- 42 дрони збито, а 47 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
- Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.
Уночі 21 квітня Росія здійснила комбіновану атаку. Противник запустив по Україні ракети і дрони.
Уночі у південних областях пролунали вибухи. Противник атакував Херсонщину протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму та Миколаївщину – двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П акваторії Чорного моря, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей збито
Крім того, окупанти запустили по Україні 96 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів з різних напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Крим.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина. Так, у небі над Черкаською областю були збиті 8 безпілотників. На жаль, є ураження об'єкта інфраструктури.