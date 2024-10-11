Ударні дрони ворога атакують Україну: в яких областях найбільша загроза
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Дрони-камікадзе типу "Шахед" та інших видів російська армія запустила на територію України увечері 10 жовтня. Уночі 11 числа атака тривала, спричиняючи загрозу для низки областей.
Про рух БпЛА повідомляють Повітряні сили у соціальних мережах. 24 Канал збирає найважливішу інформацію про повітряні тривоги та про те, де зараз найбільша загроза від безпілотників ворога.
Минулої ночі Росіяни атакували Україну 62 "Шахедами" та ракетами різних типів: скільки змогли збити
Атака БпЛА ворога 11 жовтня: що відбувається
Станом на цей час декілька груп БпЛА літають на Сумщині, постійно змінюють курс. І є БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний. Моніторингові спільноти наразі нараховують в українському повітряному просторі до десятка ударних дронів. БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину. БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Павлоград БпЛА з Сумщини рухаються на Полтавщину. БпЛА в північній частині Дніпропетровщини тримають південний та південно-західний курс. Повітряні сили повідомили про БпЛА ворога, зафіксовані на межі Харківської та Дніпропетровської області, вони тримають південний курс. Також є БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
Станом на цей час декілька груп БпЛА літають на Сумщині, постійно змінюють курс. І є БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
Моніторингові спільноти наразі нараховують в українському повітряному просторі до десятка ударних дронів.
БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину. БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Павлоград
БпЛА з Сумщини рухаються на Полтавщину. БпЛА в північній частині Дніпропетровщини тримають південний та південно-західний курс.
Повітряні сили повідомили про БпЛА ворога, зафіксовані на межі Харківської та Дніпропетровської області, вони тримають південний курс. Також є БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.