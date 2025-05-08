Ворог атакував "Шахедами" Україну: скільки ворожих цілей знищено

Окупаційне військо Росії протягом 7 травня атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У період з о пів на 3 годину дня по 20:30 7 травня (під час третьої за добу хвилі атаки) агресор завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово, що в Росії.

Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі та в Центрі країни,

– вказується в повідомленні.

В Повітряних силах додали, що 6 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської ворожої атаки постраждала Черкащина.

Там вказали, що протягом поточної доби 8 травня, станом на 8 годину ранку, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано.

"Втім, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині, – інформували в Повітряних силах.