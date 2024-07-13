Ворог атакував об'єкти Укрзалізниці на Харківщині: поранення отримали 5 залізничників

Росія завдала удару по залізничних об'єктах та рухомому складу на Харківщині. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

Попередньо, поранення отримали щонайменше 5 працівників Укрзалізниці. Декількох осіб довелося госпіталізувати до лікарні.

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Росія вдарила по залізничних об'єктах

На жаль, за попередньою інформацією, поранено пʼятьох залізничників: машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, трьох залізничників з осколковими пораненнями та контузією було госпіталізовано до лікарні, ще двом надали медичну допомогу на місці. Внаслідок удару було уражено вагони.

Зазначається, що через ворожий обстріл на місці спалахнуло загоряння. Однак, пожежу вдалося оперативно загасити.

Ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають об'єкти Укрзалізниці поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України.

"Дякуємо кожному залізничнику, який попри підступність і жорстокість ворога, продовжує забезпечувати рух поїздів за графіком, медичну евакуацію, перевезення критичних вантажів", – додали там.

Нещодавно у Києві під ракетний обстріл потрапила електричка. Вибух пролунав на залізничній станції "Київ Волинський", загинула людина.