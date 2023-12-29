Ворог атакував Запоріжжя: у місті чули вибухи
29 грудня 2023, 07:30Читать новость на русском
Зранку 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів. Вибухи лунали й в Запоріжжі.
Зранку у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Менш ніж через годину у місті пролунали вибухи.
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Ворог атакував Запоріжжя
29 грудня о 06:30 у Запоріжжі пролунала повітряна тривога. Кореспонденти суспільне о 07:23 повідомили, що у деяких районах міста лунали звуки вибухів.
Через кілька хвилин у Запоріжжі знову прозвучали вибухи.Важливо! Ворог масовано обстрілює Україну. Не нехтуйте безпекою – перебувайте в укриттях.
Наслідки обстрілу Запоріжжя наразі невідомі, однак повітряна тривога досі триває. У багатьох регіонах працює ППО.