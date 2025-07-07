Ворог атакує Київ безпілотниками: уламки БпЛА впали в місті
- У Києві в ніч проти 7 липня чутно вибухи через атаку російських безпілотників.
- У столиці оголосили повітряну тривогу, працює ППО, також повідомлено про обстріли Одеси.
У Києві чутно вибухи в ніч проти 7 липня. Російські загарбники атакували столицю БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.
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Обстріл Києва 7 липня
У столиці України оголосили повітряну тривогу близько 01:38. Ткаченко розповів про загрозу, зазначивши, що Київ атакують безпілотниками. По них працюють сили ППО. Пізніше з'явилася інформація про наслідки.
Отримуємо повідомлення про наслідки атаки у Деснянському районі. Попередньо, там впали частини збитого БпЛА, без пожежі,
– написав очільник Київської ОВА.
Російську атаку підтвердили в Повітряних силах ЗС України, зазначивши, що ворожі БпЛА наближаються на Київ з півночі.
Водночас окупанти обстрілюють Одесу. Для терору українського міста росіяни використовують ударні безпілотники.
Також під атакою інші області України, зокрема Чернігівщина та Сумщина. У відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.
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