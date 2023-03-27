Росія атакує Київщину дронами: в області працює ППО

Під час повітряної тривоги в Київській області чули звуки вибухів. Це результат роботи сил протиповітряної оборони.

Ймовірно, окупанти атакують Київську область дронами, оскільки напередодні ОВА повідомляла про таку загрозу. Місцевих мешканців закликають не покидати укриттів, адже загроза атаки не минула.

Зверніть увагу У Києві та низці областей тривога – є загроза атаки дронами

Сили ППО на варті неба

Київська ОВА підтвердила роботу сил протиповітряної оборони на території області. Станом на 22:30 загроза атаки зберігається, тому не варто покидати укриттів.

У Київській області працює ППО! Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони,

– повідомили в ОВА.