Ворог атакує Київщину "Шахедами": в області працює ППО
- Росіяни атакують Київську область безпілотниками, ППО працює по цілях.
- Українців закликають дотримуватись безпеки і залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
- Повітряна тривога також оголошена в кількох інших областях України.
Увечері 20 червня росіяни атакують Київську область безпілотниками. По цілях працюють сили ППО.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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Що відомо про ворожу атаку на Київщину
В обласній військовій адміністрації заявили про рух ворожих безпілотників о 22:37. Відомо, що по цілях працювали сили ППО.
Там закликали українців не фотографувати та не знімати роботу наших захисників та не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Також станом на 22:52 повітряна тривога лунає в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Черкаській та Донецькій областях.
У Повітряних силах повідомили про ворожі безпілотники в напрямку Києва, Полтави, Харкова та Сум о 23:01. Українців закликали перебувати в безпечних місцях.
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