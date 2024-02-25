Ворог атакує "Шахедами": на Хмельниччині чули вибухи

У ніч на 25 лютого окупанти атакують "Шахедами". У Хмельницькій області чули звуки вибухів.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 4:37. Невдовзі в регіоні почули звуки вибухів.

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Вибухи на Хмельниччині

Про вибухи у Хмельницькій області місцеві жителі повідомили о 5:08. Через 15 хвилин в регіоні пролунали повторні вибухи. Наразі офіційного підтвердження від ОВА немає. В регіоні все ще триває повітряна тривога.

До слова, через загрозу атаки БпЛА у перших областях сирени завили ще приблизно о 21:00 24 лютого. Тривога триває всю ніч.

Попередня атака на Хмельниччину

Востаннє ворог атакував Хмельницьку область під час масованого обстрілу 15 лютого. Тоді обстрілювали Львів, Дніпро, Київщину, Полтавщину, Запоріжжя, Миколаївщину та Хмельниччину. Внаслідок атаки постраждали цивільні, пошкоджено об'єкти інфраструктури.

У Хмельницькій області внаслідок атаки ракетами було пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Тоді Силам ППО вдалося знищити повітряну ворожу ціль. Однак внаслідок збиття цього повітряного об'єкта сталося загоряння приватного будинку. Тоді постраждали 3 людей.