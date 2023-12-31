Ворог атакує "Шахедами": на Київщині працює ППО

Російські військові 31 грудня запустили кілька груп "Шахедів". Відомо, що під атаку потрапила також Київщина. Наразі в регіоні працює ППО. Оборонці неба збивають БпЛА.

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 18:17. А вже через майже дві години стало відомо, що у регіоні працює ППО. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях до відбою.

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Ворог атакує "Шахедами" Київщину

Оперативні деталі ворожої атаки читайте у нашому телеграм-каналі.

А о 20:06 Повітряні сили попередили мешканців усіх областей без винятку. Росіяни підняли у небо ракетоносій "Кинджалів" МіГ-31К з аеродрому Моздок. Відтак, існує загроза атаки аеробалістичною ракетою. Звернімо увагу, що вдень ворог уже запустив кілька "Кинджалів". І ніщо не заважає зробити це знову.

О 20:01 Повітряні сили актуалізували інформацію. Зазначили, що "Шахеди" фіксують на півночі Київської області. І що летять баражуючі боєприпаси на захід. Також курсують на захід "Шахеди", що на Хмельниччині, Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– закликають у Київській ОВА о 19:50.

О 19:31 Повітряні сили попередили, що "Шахеди" на Чернігівщині. І що вони летять у напрямку Києва. Також зафіксували ударні дрони на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині. Вони рухаються курсом на захід.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу у самому Києві оголосили о 19:29. Мешканців столиці закликали не покидати укриттів, адже існує загроза атаки "Шахедами". Ми також нагадуємо про те, що ворог надзвичайно підступний. І що атакувати може у будь-який момент.

У ніч проти 31 грудня збили 21 "Шахед"

У ніч проти 31 грудня російські військові також атакували дронами-камікадзе. Тоді з мису Чауда, Приморсько-Ахтарська та Курської області запустили 49 ударних БпЛА.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об'єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі,

– наголосили у Повітряних силах.

Відомо, що у різних регіонах України підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили 21 "Шахед".