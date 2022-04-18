Ворог без успіху намагається рухатися на Херсонщині: ЗСУ знищили розвідгрупу

Російські окупанти намагаються просуватись на Херсонщині. Однак, на щастя, ворог успіхів не має.

Відповідну інформацію, станом на 17 квітня, оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Такі дані повідомили на 53 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти без успіху намагались просунутись на Херсонщині

Російські вороги продовжують укріплюватися на зайнятому рубежі. Вони також намагаються замінити пошкоджену і знищену техніку в передніх підрозділах.

Не припиняє (окупант – 24 канал) спроби відновити контроль над Олександрівкою на Херсонщині, але успіху не має,

– повідомили в ОК "Південь".

Там також додали, що український підрозділ знищив ворожу розвідгрупу. Це трапилось після того, як окупант здійснив відчайдушні спроби проведення розвідки боєм.

Оперативне командування відзначило, що ворог протягом доби 17 квітня здійснив понад 30 обстрілів наших позиції.

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