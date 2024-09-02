Ворог бив по Києву ракетами, балістикою з КНДР і "Шахедами": знищено майже 20 цілей

2 вересня 2024, 06:39
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Київська міська військова адміністрація

Росія вночі атакувала Київ ракетами. Вороги завдали комбінованого удару, атакувавши крилатими та балістичними ракетами.

Перші ракети ворог випустив по Києві орієнтовно о 3 ночі проти 2 вересня. Повітряна тривога у Київській області лунала з 04:34 по 06:27 2 вересня. 

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Що відомо про атаку ворога по Києву 

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, як Росія атакувала Київ. Зокрема, ворог:

  • близько 3 ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області випустив крилаті ракети, (потенційно Х-101);
  • ракети зайшли на столицю після складних маневрів, з Південного напрямку;
  • одночасно з підльотом до Києва цих ракет, ворог випустив по столиці та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М;
  • разом з тим –  додався один ударний безпілотник. 

Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно,
– заявили в КМВА. 

Там розповіли, що внаслідок ракетного удару в місті впали уламки в:

  • Голосіївському,
  • Святошинському,
  • Дніпровському,
  • Шевченківському районах.

За попередніми даними влади, спалахнули автомобілі та пошкоджені нежитлові приміщення.

Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються,
– заявила влада.  

Перед цим мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Шевченківському районі медики оглядають одного потерпілого, медиків викликали у Святошинський та Шевченківський райони.