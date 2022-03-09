Ворог близько на підході до міста, але ми його знищуємо, – мер Миколаєва

Окупанти намагаються взяти Миколаїв в кільце. Вчора, 8 березня, відбувались бої за Кіровоградським напрямком.

Наразі окупанти намагаються відновити переправу і перейти через Буг. Про це в ефірі "Ради" розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу У військові об'єкти, окрім гуртожитку військових, ворог не влучив, – мер Миколаєва

Миколаїв знищує окупантів

"Тобто вони (окупанти – 24 канал) фактично на підході до міста. Однак наша артилерія розстрілює їх", – наголосив Сєнкевич.

Він зауважив, що є велика кількість кадрів зі знищеною технікою окупантів. "Позавчора (7 березня – 24 канал) нам вдалось відбити напад на військовий аеропорт", – додав мер.

Яка ситуація в Миколаєві

Вночі з 6 на 7 березня окупанти знищили в Миколаєві 64 житлові будинки. Останні 2 ночі були спокійними.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські військові на Херсонщині переодягалися в цивільний одяг, щоб прорватися в Миколаїв.

Вночі 9 березня в місті випав сніг. Така новина – невтішна для окупантів і "на руку" для українських захисників.

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