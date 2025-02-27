Ворог б'є по Півдню: у Херсоні та Запоріжжі прогриміли вибухи
- У Запоріжжі та Херсоні ввечері 27 лютого прогриміли вибухи через атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та авіабомб.
- Про наслідки ворожих атак наразі не повідомляли.
Росія продовжує атакувати "Шахедами" та КАБами. Так, ввечері 27 лютого вибухи прогриміли у Запоріжжі та Херсоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
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У Запоріжжі працює ППО
У Запоріжжі о 20:38 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза атаки дронів-камікадзе типу "Шахед".
Так, о 20:56 у Повітряних силах попередили про рух БпЛА у напрямку Запоріжжя. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті працює ППО.
Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– закликав Федоров містян.
Наразі наслідки атаки у Запоріжжі невідомі. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Росіяни тероризують Херсонщину КАБами
О 20:39 у Херсонській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.
О 20:48 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що зафіксовано пуски КАБів у напрямку Херсона. Перша авіабомба полетіла у напрямку Херсона/Антонівки.
За 2 хвилини, о 20:50, Прокудін повідомив про повторні пуски КАБів у тому ж напрямку. О 21:00 росіяни запустили чергові КАБи – тепер у напрямку Придністровського. За кілька хвилин відбулися повторні пуски у тому ж напрямку.
Також окупанти запустили КАБ у напрямку Тягинки/Токарівки Херсонської області.
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що ворожі Су-34 відійшли від пускових рубежів. Наразі наслідки атаки на Херсонщині невідомі. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.