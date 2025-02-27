Ворог б'є по Півдню: у Херсоні та Запоріжжі прогриміли вибухи

Росія продовжує атакувати "Шахедами" та КАБами. Так, ввечері 27 лютого вибухи прогриміли у Запоріжжі та Херсоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова та голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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У Запоріжжі працює ППО

У Запоріжжі о 20:38 оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза атаки дронів-камікадзе типу "Шахед".

Так, о 20:56 у Повітряних силах попередили про рух БпЛА у напрямку Запоріжжя. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що у місті працює ППО.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав Федоров містян.

Наразі наслідки атаки у Запоріжжі невідомі. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Росіяни тероризують Херсонщину КАБами

О 20:39 у Херсонській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

О 20:48 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що зафіксовано пуски КАБів у напрямку Херсона. Перша авіабомба полетіла у напрямку Херсона/Антонівки.

За 2 хвилини, о 20:50, Прокудін повідомив про повторні пуски КАБів у тому ж напрямку. О 21:00 росіяни запустили чергові КАБи – тепер у напрямку Придністровського. За кілька хвилин відбулися повторні пуски у тому ж напрямку.

Також окупанти запустили КАБ у напрямку Тягинки/Токарівки Херсонської області.

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що ворожі Су-34 відійшли від пускових рубежів. Наразі наслідки атаки на Херсонщині невідомі. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.