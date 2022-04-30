Ворог для посилення переміщує окремі підрозділи з Бєлгородської області до Ізюма, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні триває 66 день війни, яку розпочала Росія. Українські воїни твердо протистоять навалі російських окупантів, коли ті роблять спроби посилюватись.
Останню інформацію про те, що відбувається на фронті, повідомили в Генштабі ЗСУ. Ворог хоче посилити свої позиції.
Ситуація на Слобожанщині
За даними українських воїнів, однією з найбільш гарячих та серйозних точок наступу залишається напрямок Ізюма та околиць.
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Маючи на меті посилити угруповання, російські загарбники здійснюють переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також мовиться про те, яка загальна ситуація на Слобожанщині. Відомо, що ворог концентрує основну силу, намагаючись втримати ті позиції, які підло зайняв. Також в росіян є завдання – це уражати вогнем позиції підрозділів Збройних Сил України. Саме для цього йому і потрібно підсилюватись. Але ж ЗСУ відбивають гідно всі атаки.
Окрім того, підрозділи російських загарбників намагалися проводити свій підлий наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Звісно ж, що ніякого успіху з цього вони не отримали. Щоб прикрити своїх солдатів Харківському та Ізюмському напрямках ворог докладає зусиль, щоб розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.
Основне зі зведення Генштабу на ранок 30 квітня
- Російські окупанти активно ведуть наступ на 3 напрямках на Сході України. В Генштабі кажуть, що вони не мають успіхів. Мовиться про такі напрямки: Лиманський, Сєвєродонецький, Попаснянський, Курахівський.
- Водночас є й такі місця, де бої тривають з особливо високою інтенсивністю. Найбільш гаряче під Ізюмом, на Запоріжжі та Донбасі. На Харківщині російські окупанти постійно ведуть обстріли наших позицій.
- Втім, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявляє, що навколо самого Ізюма поки наступ ослаб Росіяни перестали наступати.
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