Ворог для посилення переміщує окремі підрозділи з Бєлгородської області до Ізюма, – Генштаб

В Україні триває 66 день війни, яку розпочала Росія. Українські воїни твердо протистоять навалі російських окупантів, коли ті роблять спроби посилюватись.

Останню інформацію про те, що відбувається на фронті, повідомили в Генштабі ЗСУ. Ворог хоче посилити свої позиції.

Ситуація на Слобожанщині

За даними українських воїнів, однією з найбільш гарячих та серйозних точок наступу залишається напрямок Ізюма та околиць.

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Маючи на меті посилити угруповання, російські загарбники здійснюють переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також мовиться про те, яка загальна ситуація на Слобожанщині. Відомо, що ворог концентрує основну силу, намагаючись втримати ті позиції, які підло зайняв. Також в росіян є завдання – це уражати вогнем позиції підрозділів Збройних Сил України. Саме для цього йому і потрібно підсилюватись. Але ж ЗСУ відбивають гідно всі атаки.

Окрім того, підрозділи російських загарбників намагалися проводити свій підлий наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Звісно ж, що ніякого успіху з цього вони не отримали. Щоб прикрити своїх солдатів Харківському та Ізюмському напрямках ворог докладає зусиль, щоб розгорнути сили і засоби протиповітряної оборони.

Основне зі зведення Генштабу на ранок 30 квітня

Російські окупанти активно ведуть наступ на 3 напрямках на Сході України. В Генштабі кажуть, що вони не мають успіхів. Мовиться про такі напрямки: Лиманський, Сєвєродонецький, Попаснянський, Курахівський.

Водночас є й такі місця, де бої тривають з особливо високою інтенсивністю. Найбільш гаряче під Ізюмом, на Запоріжжі та Донбасі. На Харківщині російські окупанти постійно ведуть обстріли наших позицій.

Втім, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявляє, що навколо самого Ізюма поки наступ ослаб Росіяни перестали наступати.

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