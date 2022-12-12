Ворог готується до нових масованих атак, – Зеленський звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні попередив українців про загрозу нових масованих ракетних обстрілів з боку Росії. Глава держави наголосив, що ворог готується до цього.

Президент відзначив, що Росія сподівається на блекаут. За словами глави держави, це остання надія терористів, повідомляє 24 канал.

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День Сухопутних сил ЗСУ, саміт G7: головні події дня

Президент розповів про нагородження українських воїнів у День Сухопутних сил ЗСУ – у Маріїнському палаці нашим воїнам вручали відзнаки, зокрема й ордени "Золота Зірка". Володимир Зеленський назвав цей захід дуже емоційним, адже на ньому були присутні родичі полеглих Героїв та ті воїни, які повернуться на передову, аби захищати нашу державу.

І це була емоційна церемонія. Були рідні Героїв, які віддали свої життя у боях проти окупантів. Були воїни, які повернуться на передову. І був такий особливий момент, коли всі ми відчували, що нас поєднує й наскільки ми всі чекаємо нашої перемоги. Перемога обов'язково буде,

– наголосив глава держави.

Також президент розповів і про участь у саміті "Великої сімки", на якому закликав партнерів нашої держави продовжувати підтримку в 2023 році. Володимир Зеленський підкреслив, що підтримка України та військова допомога не повинні збавляти обертів.

Один із головних таких кроків – саміт, який ми плануємо вже на цю зиму. Саміт щодо виконання нашої формули миру. Хоч би що збирався робити агресор – коли світ по-справжньому об'єднаний, саме світ, а не агресор визначає, як будуть розвиватися події. Ось це ми й пропонуємо всім сумлінним державам. Усім, хто цінує Статут ООН і просто мир,

– розповів президент.

Також президент повідомив, що українська делегація зараз у Парижі працює над організацією 2 конференцій щодо відбудови та стійкості України, щодо проходження цієї зими, які відбудуться вже завтра.

Трагедія на Донеччині

Володимир Зеленський не оминув увагою трагічні новини з Донецької області, де під час розмінувань загинули 3 піротехніків ДСНС в Костянтинівці Краматорського району. Глава держави висловив співчуттям родичам загиблих.

Сьогодні троє наших піротехніків – працівники ДСНС – загинули в Донецькій області при розмінуванні. Мої співчуття рідним. За життя ще двох їхніх колег борються лікарі. Це сталося в Костянтинівці, Краматорський район. Одна з тих наших територій, які найбільше забруднені російськими мінами, розтяжками та снарядами, які не розірвалися,

– розповів президент.

Глава держави повідомив, що від 24 лютого лише працівники ДСНС вилучили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів, вибухотехніки Національної поліції вилучили більш як 180 тисяч таких предметів. Крім того, розмінування проводять іще й інші державні служби та армія.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Росія готує нову атаку

Володимир Зеленський зазначив, що зараз Україна робить усе для відновлення енергосистеми після попередніх масованих атак з боку Росії. Однак ворог готує нову атаку, сподіваючись відсутність світла зламати українців.

Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів,

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що у Росії ще є ракети, то ж поки вони є, потрібно серйозно реагувати на попередження від військового командування України та на сирени про повітряну тривогу. Українця на всіх рівнях повинні бути готовими до різних сценаріїв.