Ворог готується найближчим часом запустити інформаційно-психологічну операцію, – Генштаб ЗСУ
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити інформаційно-психологічну операцію. Ворог намагатиметься сіяти хаос та паніку.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що метою інформаційно-психологічної операції є за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії. На щастя, Росії не вдається досягнути поставлених цілей.
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За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію,
– мовиться у повідомленні.
Українців попередили: ворог використовуватиме тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення.
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