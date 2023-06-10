Кинули напризволяще: окупанти на Херсонщині евакуйовують лише людей з російськими паспортами
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують тероризувати населення України на окупованих територіях. Так, після підриву Каховської ГЕС окупанти вирішили, що вивозити з небезпечних зон будуть лише тих, у кого є російський паспорт.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Додамо, що на лівобережжі ситуація набагато гірша, позаяк воно розташоване нижче, тому затоплення більші.
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Ворог займає вцілілі будинки цивільних
Українські військові наголошують, що у населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.
Російські терористи силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей, аби розмістити в них військовослужбовців російських окупаційних військ.
Водночас у Генштабі додають, що на Херсонському напрямках противник обороняється.
Окупанти "отримують на горіхи" від ЗСУ
Лише за минулу добу наша авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- 4 пункти управління,
- 6 районів зосередження живої сили,
- озброєння та військової техніки,
- 3 склади боєприпасів,
- 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.