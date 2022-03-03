Ворог хоче нас знищити, залишайтеся в укриттях і метро, – Терехов звернувся до харків'ян

Російські окупанти продовжують нищити Харків та гатити по місту реактивною артилерією. Мер Харкова Ігор Терехов закликає мешканців попіклуватися про свою безпеку.

Ворог продовжує завдати важких ударів по Харкову. Наплювавши на будь-яку мораль окупанти гатять по житлових районах та центру міста, намагаючись завдати йому якомога більшої шкоди.

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"Ворог хоче нас знищити"

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста. Він закликав їх бути обережними та проявити мужність у цей складний час.

Ця війна спрямована на знищення Харкова. Ворог не припиняє обстріли та бомбардування. Ворог цілеспрямовано руйнує інфраструктуру міста. Ворог хоче знищити нас,

– сказав Терехов.

Також він закликав усіх бути обачними та залишатися в укритті, щоб безпечно пережити напад ворога.

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