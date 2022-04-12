Ворог концентрує великі сили, аби захопити Південь, – Маляр
У Міноборони заявили, що Росія поставила собі проміжні цілі – захопити Південь і Схід України. Для цього російські загарбники концентрують великі сили.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону прокоментувала плани росіян захопити південні та східні області України, пише 24 канал.
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Росія прагне захопити Південь України
Маляр не заперечила, що держава-агресорка знову намагатиметься захопити всю Україну.
Південь також сьогодні, власне як і схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію,
– наголосила заступниця міністра.
Вона додала, що це ті цілі проміжні, які ставить перед собою противник перед тим, як поцілитися на всю Україну вдруге. Бо вперше вони це робили у 2014 році. Тому Південь України є для ворога, як і Схід, стратегічно важливим. Маляр підсумувала, що поки там справді складна ситуація.
Нагадаємо, заступниця міністра також зазначила, що на Сході зараз висока інтенсивність боїв, там немає затишшя.
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