Ворог лютує та хоче відновити свої позиції, у Чорному морі – носії 32 ракет: ситуація на Півдні

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на Півдні. Водночас ворожий чорноморський флот загрожує українським містам ракетними ударами.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні має логічну динаміку та розвиток під контролем захисників. Російські окупанти продовжують застосовувати тактику ракетних та авіаційних ударів та облаштовують рубежі оборони.

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкодилися склади цивільних

Вранці 5 липня росіяни вкотре гатили по Великій Костромці з важкої ствольної артилерії. Ворожий обстріл пошкодив сільськогосподарські склади. На щастя, людських втрат не було.

Окрім цього, поодинокими та парними ударами з гелікоптерів Ка-52 окупанти атакували переправу через Інгулець на півночі Херсонщини, а також двічі – район визволеної Іванівки. Внаслідок цих обстрілів втрат теж не було.

Своєю чергою, під час повітряного бою над Херсонщиною один з трійки ворожих винищувачів намагався вдарити керованими ракетами "повітря – повітря" пару наших штурмовиків. Однак, як це із загарбниками часто трапляється, вони успіху не мали.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Наші бійці знищили ще 2 склади боєприпасів росіян

Українські пілоти гелікоптерами та штурмовиками завдали двох авіаційних ударів по опорних пунктах окупантів в районі Благодатного. Наразі втрати ворога встановлюють.

Водночас ракетно-артилерійські та інші підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:

18 окупантів,

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",

1 зенітну установку 23-го калібру,

1 гаубицю "Мста-Б",

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

2 склади боєприпасів.

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В Чорному морі є кораблі з 32 ракетами

В корабельному угрупованні ворожого флоту стало менше ракетних носіїв:

3 надводні,

2 підводні,

1 великий десантний корабель.

Загалом на суднах є 32 крилаті ракети. Тому загроза ракетних обстрілів з моря залишається. Окрім цього, прибережна смуга досі виконує функцію лінії оборони та є небезпечною, адже там проводять заходи протидесантної оборони та дрейфують ворожі міни.

Росіяни не мають успіху в спекуляціях темою всесвітнього голоду в обмін на послаблення світових санкцій. Тому під приводом знищення скупчення військової техніки вони намагаються атакувати портову інфраструктуру – елеватори, сховища та склади. Водночас ворожа пропаганда розганяє "зраду" про провокації із застосуванням отруйних речовин.

Ворог лютує, бажаючи відновити свої позиції та знайти важелі впливу на світову спільноту, на мирне населення України та на незламних захисників її незалежності,

– додали в ОК "Південь".

Тому захисники закликали українців бути пильними та свідомими, а також не нехтувати попередженнями про небезпеку, дотримуватись інформаційної гігієни та не сповіщати окупантів про наслідки влучань чи дії сил оборони.

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