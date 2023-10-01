Ворог масовано атакував Черкащину дронами: внаслідок прильоту в Умані спалахнула пожежа

У ніч на 1 жовтня окупанти масовано атакували Черкаську область "Шахедами". На жаль, не минулося без влучань.

Загарбники влучили по промисловій інфраструктурі в Умані. Спалахнула пожежа, повідомив очільник Черкаської ОВА.

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Окупанти вдарили по складах, зокрема, з зерном

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У результаті (атаки – 24 Канал) виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. Попередньо, постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні,

– зазначив Ігор Табурець.

Посадовець додав, що наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Окрім того, правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.

Окупанти вдарили по Умані / Фото з телеграму начальника ОВА, ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальники приборкували полум'я на загальній площі понад 3000 квадратних метрів. Залучали 11 одиниць техніки, 52 людини особового складу. За попередніми даними, травмована одна особа. Її доставили до лікувального закладу.

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Коротко, що вже відомо про наслідки нічної атаки агресора