Ворог масовано атакував Харків безпілотниками: понад 30 людей постраждало, є жертви

Російська армія завдала удару по Харкову безпілотниками ввечері 4 квітня. Внаслідок цього в місті є постраждалі та жертви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про жертв та постраждалих у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що, станом на 00:40 4 квітня внаслідок ворожої атаки у місті постраждали 32 людини. За даними Олега Синєгубова, серед них є також і 2 дитини.

Також мер Харкова зазначив о 00:08 4 квітня, що кількість загиблих унаслідок удару БпЛА у місті зросла до 2 людей. Він також наголошує, що ще 3 людей можуть перебувати під завалами.

Начальник Харківської ОВА підкреслив, що під завалами однієї з багатоповерхівок, куди окупанти поцілили дроном, можуть перебувати люди. Наразі там триває пошуково-рятувальна операція.

Також, за словами Синєгубова, внаслідок ворожого удару зайнявся дах багатоповерхівки площею 500 метрів квадратних, є загоряння 7 автомобілів та 2 квартир загальною площею 70 метрів квадратних.

Що ще відомо про наслідки обстрілу міста

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів журналістам "Новини.LIVE", що у Харкові всі 6 влучань сталися в Новобаварському районі. Загалом там пошкоджено близько 30 багатоповерхівок.

За даними посадовця, російські удари припали по щільній житловій забудові. Через це вибито близько 100 вікон, знищено або пошкоджено десятки автомобілів.

Наслідки ворожої атаки по Харкову 3 квітня / Фото "Новини.LIVE"

Дуже багато руйнувань. Багато чотириповерхових будинків. Всі БпЛА влучили доволі щільно, в радіусі кількох кілометрів. Це великий житловий масив у цьому районі,

– пояснив Чубенко.

Речник прокуратури зазначив, що, на жаль, кількість травмованих зростатиме, адже у квартирах перебувало близько 100 людей. На місці наразі працюють рятувальники.