Ворог масовано атакував Одесу БпЛА: загорівся житловий будинок, резервуар з пальним і не тільки

Російські війська пізно ввечері 10 березня масовано атакували ударними безпілотниками Одесу. Внаслідок ворожих дій зафіксовано загоряння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника ОВА Олега Кіпера.

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Росіяни атакували дронами Одесу

Російська армія не припиняє терор Одеси. Пізно ввечері 10 березня ворожі сили вкотре масовано атакували Одесу ударними БпЛА.

Внаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним,

– повідомив глава ОВА.

За його словами, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він повідомив, що над ліквідацією наслідків атаки противника працюють всі відповідні служби.

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Нагадаємо, наразі в багатьох областях лунає повітряна тривога через загрозу застосування ударних БпЛА. Станом на зараз тривога вже дійшла до Києва.

До того ж там також чули вибули. Так, о 23:16 у Київській ОВА повідомили, що у повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Відомо, що сили ППО працювали по ворожих повітряних цілях.

Невдовзі у КМВА також додали, що "Шахеди" фіксуються над столицею. Киян закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 23:34 у КМВА повідомили про роботу ППО над Києвом.