Ворог масовано атакував Рівненщину, була найдовша тривога з початку війни, – ОВА

У ніч проти 9 лютого у Рівненській області була найдовша тривога з початку повномасштабного вторгнення. Вона тривала майже 8 годин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

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Росія масовано атакувала Рівненщину

Причиною тривоги і нічних вибухів на Рівненщині стала російська атака "Шахедами". Ворог масовано атакував область.

Результатом роботи сил ППО є збиття 6 ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На місці збиття працюють відповідні служби,

– написав Олександр Коваль.

Він подякував військовим за роботу, але більше деталей не навів.

Тривога в області тривала з 01:39 до 09:21 9 лютого.

Окрім цього, окупанти вдарили по Київщині, зокрема, по Обухівському району. Там упали уламки збитих дронів. Вибухи чули і в Луцьку.

О 9 ранку в Повітряних силах підбили підсумки роботи ППО. Збито 70 дронів і ще майже стільки ж були локаційно втрачені. Загалом була 151 повітряна ціль – власне "Шахеди" і безпілотники-імітатори.