Ворог має щонайменше по 2 батальйони у Бучі, Гостомелі, Бородянці й Ситняках

Український народ дванадцяту добу героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Проте ворог не відступає, а на деяких напрямках – атакують ракетами. Також підтягуються нові батальйони.

Зокрема, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя та Миколаєва.

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На Поліському напрямку російські війська також зосереджують зусилля на оточенні Києва.

За даними ЗСУ російські війська розташувалися на околицях Києва:

в районі Гостомелю – до 2 батальйонів;

в районі Бучі – до 3 батальйонів, посилених танковими підрозділами;

в районі Бородянки – до 2 батальйонів;

в районі Ситняк – до 2 батальйонів.

До слова, у Київській області станом на 7 березня тривають активні бойові дії. Російські окупанти обстрілюють житлові будинки та інфраструктуру. Терористи накопичують свої війська та техніку.

Найнебезпечніші напрямки на Київщині:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Макаров,

північ Вишгородського району.