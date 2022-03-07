Ворог має щонайменше по 2 батальйони у Бучі, Гостомелі, Бородянці й Ситняках
Джерело:Генштаб ЗСУ
Український народ дванадцяту добу героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Проте ворог не відступає, а на деяких напрямках – атакують ракетами. Також підтягуються нові батальйони.
Зокрема, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя та Миколаєва.
До теми Тривають запеклі бої, – Кличко про ситуацію під Києвом
На Поліському напрямку російські війська також зосереджують зусилля на оточенні Києва.
За даними ЗСУ російські війська розташувалися на околицях Києва:
- в районі Гостомелю – до 2 батальйонів;
- в районі Бучі – до 3 батальйонів, посилених танковими підрозділами;
- в районі Бородянки – до 2 батальйонів;
- в районі Ситняк – до 2 батальйонів.
До слова, у Київській області станом на 7 березня тривають активні бойові дії. Російські окупанти обстрілюють житлові будинки та інфраструктуру. Терористи накопичують свої війська та техніку.
Найнебезпечніші напрямки на Київщині:
- Житомирська траса,
- Буча – Ірпінь – Гостомель,
- Макаров,
- північ Вишгородського району.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!