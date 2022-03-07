Ворог має щонайменше по 2 батальйони у Бучі, Гостомелі, Бородянці й Ситняках

7 березня 2022 , 13:00
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Український народ дванадцяту добу героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню. Проте ворог не відступає, а на деяких напрямках – атакують ракетами. Також підтягуються нові батальйони.

Зокрема, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя та Миколаєва.

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На Поліському напрямку російські війська також зосереджують зусилля на оточенні Києва.

За даними ЗСУ російські війська розташувалися на околицях Києва:

  • в районі Гостомелю – до 2 батальйонів;
  • в районі Бучі – до 3 батальйонів, посилених танковими підрозділами;
  • в районі Бородянки – до 2 батальйонів;
  • в районі Ситняк – до 2 батальйонів.

До слова, у Київській області станом на 7 березня тривають активні бойові дії. Російські окупанти обстрілюють житлові будинки та інфраструктуру. Терористи накопичують свої війська та техніку.

Найнебезпечніші напрямки на Київщині:

  • Житомирська траса,
  • Буча – Ірпінь – Гостомель,
  • Макаров,
  • північ Вишгородського району.

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Автор: Марія Бондар