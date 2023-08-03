Ворог намагається відновити втрачені позиції на Сході: у Генштабі розповіли, чи мали успіх

Українські захисники дають гідну відсіч ворогові вже протягом 526 днів повномасштабного вторгнення. Сили оборони також продовжують наступати на різних ділянках фронту, проте ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції.

Окрім того, росіяни посилили обстріли позицій наших військових. Лише протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних і 89 авіаційних ударів, а також здійснив 67 обстрілів з РСЗВ.

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Ворог намагався відбити позиції у ЗСУ

Сили оборони не лише стримують ворога, але й здійснюють наступальні операції. Лише протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення. Крім того, окупанти намагалися відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Зокрема – західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки, що у Донецькій області. Проте успіху ворог не мав.

Не полишали росіяни спроб повернути позиції й на Шахтарському напрямку. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти безрезультатно намагалися відбити позиції у ЗСУ західніше Старомайорського та північніше Урожайного.

На Півдні ворог зосереджений на стримуванні українських захисників, зокрема – на Запорізькому та Херсонському напрямках. А ось на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони мають успіх й поступово просувається уперед.

На інших ділянках фронту ворог традиційно обстрілює цивільне населення, завдаючи ударів по прикордонних населених пунктах.

Кремль мобілізує ув'язнених на Донеччині

Так зване "мвс ДНР" продовжує мобілізувати ув'язнених на війну. Як повідомляють у Генштабі, в армію окупантів забирають злочинців, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості. Ба більше, судимості з них не знімають, навіть якщо ув'язнений отримав поранення. Щодо підорюваних, то ситуація подібна – справу можуть закрити, а підозру зняти тільки при демобілізації.

Терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ коштом підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень,

– мовиться у повідомленні.

Колаборантів-поліцейських у так званій "ДНР" також не переатестують без участі у війні. У Генштабі ЗСУ наголосили, що зрадників України відправляють на фронт для "виконання бойових завдань у складі батальйонів внутрішніх військ". Лише після цього колаборанти будуть переатестовані, якщо повернуться.