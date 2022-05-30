Ворог намагається оточити ЗСУ біля Лисичанська і Сєвєродонецька: де найгарячіші точки на фронті

На Донбасі продовжують точитися найзапекліші бої. Наші військові мужньо протистоять російським загарбникам біля Лисичанська та Сєвєродонецька.

Як зазначають у ранковому зведенні Генштабу від 30 травня, війська Росії продовжують наступати у Східній операційній зоні. Що ж стосується Волинського та Поліського напрямків, то тут суттєвих змін не спостерігається.

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Окупанти намагаються взяти в кільце наших військових

Російські бійці активізувалися на Донецькому напрямку. Їхня мета зараз – оточити наших військових у районах Лисичанська, а також Сєвєродонецька. Крім того, ворог не полишає спроб заблокувати основні шляхи, які використовують наші військові для підсилення.

Що ж стосується інших напрямків, то там ситуація стабільніша. Але це не означає, що ворог полишив спроб атакувати. Наприклад, російські загарбники закріплюються у Лимані. Там вони працюють над перегрупуванням військ. Усе для того, щоб піти в наступ на Слов'янськ.

Слов'янський напрямок. Російські військові і тут перегруповуються. Вони підсилюють свої підрозділи, щоб потім іти в наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове, а також Ізюм – Слов'янськ.

Сєвєродонецький напрямок. У відомстві зазначили, що ворог уже закріплюється відразу на кількох околицях міста. Мовиться про північно-східну та південно-східну. Туди ж з Росії перекидають боєприпаси та техніку. Це робиться для того, щоб посилити свої позиції.

Бахмутський напрямок. Тут спостерігається перегрупування ворожого війська. Після цього, зазначають у Генштабі, окупанти прагнуть наступати у напрямку Олександропілля – Комишуваху.

Неспокійно на Сіверському напрямку. По ньому російські військові відкривають вогонь з авіації. Атакують Сумську область. Зокрема населені пункти Запсілля, Миропілля. З артилерії обстрілюють райони Кіндратівки.

Харківський напрямок також потрапив під ворожу атаку. Окупанти били по півночі та північному сходу від Харкова. Крім того, під ворожий вогонь потрапили Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

Окупанти продовжують зазнавати втрат на війні

Зазначимо, що ворог продовжує втрачати як живу силу, так і техніку у війні проти України. Станом на 29 травня нашим військовим вдалося знищити 30 150 російських загарбників. І ця цифра приблизна, адже точно підрахувати втрати ворога в районах ведення активних бойових дій неможливо.

Непроста також ситуація з ворожою технікою. Її наші військові майстерно перетворюють на брухт. Зокрема 1 338 танків, 3 270 бойових броньованих машин, 631 артилерійську систему, 203 реактивні системи залпового вогню, 93 одиниці засобів ППО.

"Приземлили" також 207 літаків, 174 гелікоптерів, 504 БпЛА, а також 116 крилатих ракет. А ще у ворожій армії на 13 човнів, 2 240 автомобілів і автоцистерн та 48 одиниць спеціальної техніки стало менше.

Ми ж нагадаємо, що Україна щоденно отримує нове озброєння від країн-партнерів. Тож статистика перетворених на перегній російських військових буде лише зростати.

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