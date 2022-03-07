Ворог намагається перегрупуватись, щоб наступати на Сєвєродонецьк

7 березня 2022 , 08:01
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На Луганщині ніч проти 7 березня минула відносно спокійно. Російські окупанти намагалися здійснити перегруповання військ.

Ситуація в обласні є стабільно напруженою. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ворог і далі намагається зробити перегрупування для наступу на Сєвєродонецьк. Для нього це принципове місто,
– розповів Гайдай.

Він додав, що окупанти постійно обстрілюють житлові райони й усю інфраструктуру, яка стосується постачання води й газу. Під ворожий вогонь потрапляють й лікарні.

Відомо, що є загиблі серед цивільних. Однак, за словами голови ОВА, Збройні сили України тримають всі позиції та відбивають всі атаки.

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Автор: Софія Мінджоса