Ворог намагається закріпитися в окремих населених пунктах Миколаївщини: що відомо
10 березня 2022 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти не полишають спроб закріпитися на Миколаївському напрямку. У них на меті кілька населених пунктів.
Таку нову інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 10 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Увага Українські оборонці зупинили наступ росіян на всіх напрямках
Так, на Миколаївському напрямку окупанти намагаються закріпитись по таких населених пунктах:
- Лупарево;
- Правдино;
- Благодатне;
- Новогригорівка;
- Калинівка;
- Киселівка;
- Першотравневе;
- Олександрівка;
- Бургунка;
- Береслав;
- Таврійськ.
Однак у Генштабі наголосили, що на усіх напрямках противника зупинили Сили оборони України.
Агресор успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції,
– додали у відомстві.
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