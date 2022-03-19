Ворог намагається здійснити підготовку до наступу в напрямку Полтави
19 березня 2022 , 14:10Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагаються продовжувати наступальну операцію проти України, яка триває з 24 лютого. Ворог готується до нападу відразу на декількох напрямках.
Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій на Київ
Про те, що орда Путіна намагається здійснити підготовку до наступальних дій, повідомили у Генштабі ЗСУ. Один з напрямків російський військових – Полтава.
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Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку:
- Тростянця;
- Охтирки
- Прилук;
- Києва.
Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ,
– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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