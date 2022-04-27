Ворог нарощує темпи наступу на Сході: атакує практично на всіх напрямках

Росіяни не припиняють своїх атак на Сході. Ворог зосередив у регіоні великі сили, тому веде наступальні дії одразу на декількох напрямках.

Як повідомив речник МОУ Олександр Мотузяник, на Сході України тривають активні бої проти російських окупантів. Ворог нарощує сили та збільшує інтенсивність атак.

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Наступальні дії ворога

Основна мета ворога наразі залишається незмінною – встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Для досягнення цілей росіяни нарощують темпи наступальних операцій. Вогневий вплив окупанти здійснюють практично на всіх ділянках. Найбільша активність окупантів спостерігається на Донецькому та Слобожанському напрямках.

Окрім того, ворог продовжує ракетні обстріли та авіаційні бомбардування мирних українських міст.

Зокрема, оперативно-тактична авіація росіян виконала 138 вильотів, з них як мінімум 38 для ураження об'єктів у Донецькій та Харківській областях, – повідомив Мотузяник.

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