Ворог наступає по всій лінії фронту, – Сирський про ситуацію на Сході

Українські військові дають ворогу гідну відсіч та утримують позиції на фронті. Водночас ворог на Сході веде штурмові дії.

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирсьий розповів, що на Сході ситуація залишається складною. Ворог продовжує наступати на всій лінії фронту.

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Розглянули варіанти подальших дій

Військовий розповів, що разом із командирами, які тримають там оборону, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій.

Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів,

– написав Сирський.

Загалом, на фронті протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Росіяни не залишають спроб оточити Авдіївку, а також повернути втрачені позиції на Півдні та Сході. Крім цього, також ворог намагається витіснити ЗСУ із лівого берега Херсонської області, де наші військові створили плацдарм.

Ситуація на найскладніших напрямках фронту