Ворог не відмовився від масованих атак, – в ОК "Південь" припустили дату наступних обстрілів

Росія періодично атакує об'єкти критичної інфраструктури України ракетами та дронами. Нещодавно ворог завдав 14 масованого удару по території нашої держави.

У Чорному морі 12 лютого збільшилась кількість російських кораблів до 12 суден, з них два – носії ракет "Калібр" із залпом 8 ракет. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк 13 лютого розповіла в ефірі телемарафону, що корабельне угруповання ворога перебуває у тій же кількості.

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За словами Наталії Гуменюк, росіяни продовжують тримати два підводних ракетоносії, споряджені до 8-ми ракет.

Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак. Вони можуть бути залучені, як до масованої або комбінованої ракетної атаки, так і до точкових ударів,

– заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

За словами Гуменюк, пуски з підводних човнів ускладнені їх виявленням. Так, росіяни можуть тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів.

Проте начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пригадала, що росіяни частіше "грають м'язами", а напоготові мають ще і надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і, найімовірніше, проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до 2 тижнів. І можемо зауважити, що від попереднього до наступного – це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові,

– заявила Наталія Гуменюк.

Чому Москва атакує Одещину "Оніксами"

Наталія Гуменюк, коментуючи атаку Одеси протикорабельними ракетами "Онікс", заявила, що для Одещини це досить типові види озброєння, які застосовує ворог.

"Пуски відбуваються з тимчасово окупованого Криму і як правило, вони спрямовані у прибережну зону. Саме тому, що специфіка ракет така… Як правило, ворог намагається атакувати об'єкти критичної або стратегічної інфраструктури, які розміщені вздовж узбережжя", – заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

За її словами, це ставить під загрозу і функціонування "зернових коридорів", оскільки дуже велика ймовірність влучання якраз в об'єкти, пов'язані з цією роботою.

Наталія Гуменюк розповіла, що Південь – це стратегічний напрямок для ворога. Так, росіяни намагаються утримувати ефект "своєї присутності". Тож вони атакуватимуть регіон регулярно.

Зверніть увагу! Наталія Гуменюк уточнила, що точкові ракетні удари ворога – це атаки, спрямовані по об'єктах критичної інфраструктури. Адже "Калібр" – це високоточна зброя. Відомо, що росіяни використовують безпілотники для збору інформації. Адже минулої доби ЗСУ збили 10 одиниць такої техніки ворога. Це говорить про те, що Кремль намагається збирати дані як вздовж правого берега Дніпра, так і вздовж узбережжя Чорного моря.