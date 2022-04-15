Ворог не відмовився від своїх намірів, Київ залишається пріоритетом
Джерело:телеканал Рада
Голова штабу військової адміністрації Києва Сергій Корнійчук заявив, що загроза в столиці з боку Росії не зникла. Російські окупанти не відмовилися від свого наступу, головною ціллю якого є Київ.
Триває підготовка оборони Києва та функціонування столиці
Генерал-лейтенант Корнійчук прокоментував те, що в Києві згортають деякі блокпости. Він наголосив, що російська загроза досі залишається, однак Київ повинен функціонувати.
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Загально загроза нікуди не зникла. Поки триває війна. Противник не відмовився від свого наступу. Столиця залишається пріоритетом,
– сказав голова штабу військової адміністрації Києва.
Корнійчук зазначив, що Київ – "великий політичний та економічний центр і повинен жити й функціонувати".
Він додав, що паралельно тривають заходи щодо підготовки оборони міста та забезпечення функціонування Києва.
Є заходи, які виконуються для підготовки оборони міста, але забезпечуються заходи для того, щоб він функціонував,
– розповів генерал-лейтенант.
За словами Корнійчука, наразі відбувається оптимізація блокпостів та загороджень.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дві третини киян вже повернулися до столиці. Кличко попередив, що повертатися у Київ досі небезпечно.
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