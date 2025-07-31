У мережі поширюється інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами. Українські захисники прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили оборони Півдня. Станом на четвер, 31 липня, ворог не захопив селище.

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Чи захопили росіяни Кам'янське?

Інформація про російську окупацію Кам'янського на Запоріжжі не відповідає дійсності. Однак ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною.

За даними Сил оборони Півдня, на північній і північно-східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема, зараз на декількох із них тривають бойові зіткнення.

Воїни ЗСУ продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! У Силах оборони Півдня закликали довіряти виключно офіційним джерелам інформації – динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді.

Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону заявив, що ситуація на Оріхівському напрямку є непростою. Росіяни кілька місяців поспіль штурмували Кам'янське – населений пункт фактично знищений, як і укриття та позиції ЗСУ.