Ворог невипадково працює по наших аеродромах, – Рахманін
Перемовини щодо закриття неба над Україною складні, проте тривають. Водночас Росія намагається знищити українські аеродроми.
Про це в ефірі 24 каналу розповів народний депутат Сергій Рахманін. За його словами, у перемовинах щодо закриття неба протилежна сторона іде на контакт, але шансів поки небагато, хоча вони залишаються.
Зверніть увагу Полонений пілот зізнався, що росіяни завдають ударів некерованими бомбами
НАТО, США і Велика Британія сприймають закрите небо як участь у війні. З їхнього боку це означає пряму війну з Росією, вони до цього не готові.
Наша ППО прикриває аеродроми, – Рахманін
"Ворог дуже активно працює по наших аеродромах. Це невипадково. Він хоче позбавити наші літаки злітно-посадкових смуг, щоб наша авіація не могла працювати", – сказав народний депутат.
Проте Сергій Рахманін зазначив, що українська протиповітряна оборона прикриває аеродроми настільки, наскільки може, але це теж додаткова проблема.
"Ситуація не катастрофічна, але вона достатньо складна", – заявив Сергій Рахманін.
Зауважте, що у Польщі готові негайно передати усі свої літаки МІГ-29 на базу Повітряних сил США Рамштайн та у розпорядження американців. Мовиться про найбільшу повітряну базу США у Європі.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!