Ворог обрав шлях терору, – Верещук про гуманітарну катастрофу на Донбасі

Минулі день та ніч були важкими, однак Збройні сили України стримують ворога. На жаль, не завжди вдається вберегти цивільне населення. Ворог обрав шлях терору.

Про це заявила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у своєму звернення 1 березня, передає 24 канал.

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Ворог обрав шлях терору щодо цивільного населення. Маю на увазі перш за все Донецьку та Луганську області, міста Волноваха, Сєверодонецьк та інші,

– підкреслила вона.

За словами Верещук, вони перебувають під тотальним, нищівним вогнем ворога. Там відбувається тотальна реальна гуманітарна катастрофа.

Ворог обстрілює житлові квартали. У містах відсутні електро- та водопостачання. Люди вимушені постійно перебувати у підвалах без води та їжі. Серед них – жінки, діти, пенсіонери, люди з інвалідністю.

Однак як наголосила міністерка, окупанти не дають гуманітарних коридорів, чим чергове порушують усі норми міжнародного права.

Повне звернення Ірини Верещук за 1 березня: дивіться відео

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